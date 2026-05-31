Piazza di Siena 2026 oggi Gran Premio Roma | orario tv streaming italiani in gara

Oggi a Villa Borghese si svolge il Gran Premio Roma di Piazza di Siena, parte dello CSIO di Roma 2026. Sono 45 i binomi in gara, con 10 italiani tra cavalieri e amazzoni. L’evento si tiene nel contesto della manifestazione equestre internazionale. La competizione si svolge nel pomeriggio, con diretta tv e streaming disponibili. Nessuna informazione su eventuali qualificazioni o risultati.

A Villa Borghese è il giorno del Gran Premio Roma nell’ambito della manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2026: saranno 45 i binomi in gara, con l’Italia che sarà rappresentata da 10 tra cavalieri ed amazzoni. Saranno in gara per cercare il prestigioso successo, infatti, Emanuele Gaudiano, Emiliano Liberati, Giacomo Casadei, Paolo Paini, Fabio Brotto, Emanuele Camilli, Piergiorgio Bucci, Giulia Martinengo Marquet, Roberto Previtali e Riccardo Pisani. Il Gran Premio Roma sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, con sintesi in differita su Rai 2 HD dalle 19.45, ed in diretta streaming integrale su Rai Play e www. 🔗 Leggi su Oasport.it

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