Piazza di Siena 2026 oggi in tv | orario Coppa delle Nazioni programma streaming italiani in gara

Oggi, la Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena, che si svolge a Villa Borghese, sarà trasmessa in diretta televisiva. La competizione include diverse gare e vedrà in campo anche gli italiani. L’evento, che si tiene nel contesto della manifestazione equestre, prevede orari specifici per le varie discipline e sarà disponibile anche in streaming online.

A Villa Borghese entra nel vivo la manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2026: oggi, venerdì 29 maggio, si terrà la Coppa delle Nazioni, con dieci quartetti che si giocheranno il successo e le migliori otto al termine della prima manche che disputeranno la seconda e decisiva run. Nella prima manche delle ore 14.30 l’ordine d’ingresso è stato deciso tramite sorteggio: la prima sarà l’Italia, seguita da Belgio, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Francia, Brasile, Svezia, Messico e Stati Uniti. Nella seconda run delle ore 16.30 si seguirà l’ ordine inverso della classifica del primo giro. L’Italia... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Screening cardiologici gratuiti a Piazza di Siena (Roma) dal 28 al 31 maggio 2026, ore 9-18, con Ospedale San Carlo di Nancy. ECG e consulto. #PiazzaDiSiena #SaluteDelCuore x.com

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