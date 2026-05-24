F1 oggi GP Canada 2026 | orario gara tv streaming

La gara di Formula 1 del GP del Canada si svolgerà domenica 24 maggio sulla pista dedicata a Gilles Villeneuve. L’orario di inizio è previsto per le 14:00, con diretta in televisione e streaming. La corsa si annuncia aperta a ogni risultato, con molti piloti in lotta per la vittoria. La pista si trova in un circuito cittadino, con condizioni meteo previste soleggiate.

Domenica 24 maggio andrà in scena il GP del Canada, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sulla pista dedicata alla memoria del grande Gilles Villeneuve si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 22.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. La conservazione o il guadagno della track-position, infatti, potrebbero essere determinante nella massimizzazione della prestazione. Come si è intuito nella Sprint, trovarsi davanti favorisce anche una gestione migliore delle gomme e del loro degrado. Non semplice azzardare un sorpasso che poi possa andare a compromettere il risultato finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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