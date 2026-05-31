Piazza della Prevenzione in tanti in piazza con medici e infermieri
Ieri mattina, in piazza Nenni a Faenza, si è svolta la seconda edizione della ‘Piazza della Prevenzione’. Numerosi cittadini si sono radunati per incontrare medici e infermieri presenti sul posto. L’evento, promosso dall’Ausl Romagna e dall’Amministrazione comunale, ha visto professionisti sanitari offrire consulenze e screening gratuiti. La piazza si è riempita di persone in cerca di informazioni e controlli preventivi.
Si è svolta ieri mattina in piazza Nenni a Faenza la seconda edizione della ‘Piazza della Prevenzione’, iniziativa promossa dall’Ausl Romagna con l’Amministrazione comunale. L’appuntamento ha visto la partecipazione di tante persone, consolidando il successo dell’esperimento avviato lo scorso anno. Dalle 9.30 alle 12.30 il cuore del centro storico ha ospitato ventiquattro postazioni multidisciplinari. Negli stand, medici, infermieri, psicologi e professionisti del presidio ospedaliero e dei servizi territoriali del distretto faentino hanno offerto consulti, materiale informativo e indicazioni pratiche sui percorsi di prevenzione primaria e secondaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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