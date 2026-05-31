piazza della prevenzione in tanti in piazza con medici e infermieri

Notizia in breve

Ieri mattina, in piazza Nenni a Faenza, si è svolta la seconda edizione della ‘Piazza della Prevenzione’. Numerosi cittadini si sono radunati per incontrare medici e infermieri presenti sul posto. L’evento, promosso dall’Ausl Romagna e dall’Amministrazione comunale, ha visto professionisti sanitari offrire consulenze e screening gratuiti. La piazza si è riempita di persone in cerca di informazioni e controlli preventivi.