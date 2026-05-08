Medici in piazza il 10 maggio giornata di prevenzione sanitaria gratuita

Il 10 maggio 2026 nel Valdichiana Designer Village si svolgerà nuovamente l’evento “Medici in Piazza”, promosso dai Lions Club. La giornata prevede visite mediche specialistiche, consulenze gratuite e attività informative sulla prevenzione sanitaria. Medici e operatori sanitari saranno presenti per offrire assistenza e sensibilizzare i partecipanti sui temi legati alla salute. L’iniziativa si ripete con l’obiettivo di favorire l’accesso ai servizi medici e promuovere comportamenti di prevenzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Domenica 10 maggio 2026 presso il Valdichiana Designer Village ritorna l’iniziativa dei Lions Club “Medici in Piazza”, una serie gratuita di visite e consulenze mediche specialistiche ed attività informative di prevenzione sanitaria, grazie alla presenza di medici ed altri operatori sanitari.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Arpaise, il 4 e 5 Maggio l’ASL di Benevento in piazza: prevenzione gratuita con gli screening oncologiciTempo di lettura: 2 minutiLa prevenzione fa tappa nel Sannio con il tour degli screening oncologici gratuiti, grazie all’impegno dell’ASL Benevento e... Medici in piazza: una giornata dedicata alla prevenzioneSabato 7 marzo in piazza Cavour un’intera giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita grazie all’iniziativa dei Lions Club locali, con... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Visite specialistiche e consulenze gratuite. Successo per l’iniziativa ’Medici in piazza’; Lions Club Livorno Host. Grande partecipazione per Medici in Piazza; Medici in piazza: giornata di prevenzione sanitaria gratuita al Valdichiana Designer Village; Giornata del rene, professionisti in piazza Cavalli il 12 maggio. I Medici manifestano in piazza a Roma. Chersevani (Fnomceo): Oggi abbiamo costruito l’unità. Il Governo presti maggiore attenzione verso quello che accade in sanitàI medici sono arrivati da tutta Italia per rispondere all'appello della Fnomceo. Dal palco gli interventi di chi ogni giorno lavora in prima linea: dall’anestesista modenese, al medico specialista ... quotidianosanita.it Settimana della Salute: Anpas Humanitas in piazza con il medical truck per screening e consulti mediciAnpas Humanitas di Grosseto protagonista della Settimana della Salute 2026 in piazza Dante: il programma delle visite ... grossetonotizie.com Riforma dei medici di famiglia, cosa cambia: stipendio in base ai risultati e nuovi obblighi x.com Si è riempita di grandi macchie scure simili a lividi su gambe, braccia e altre parti del corpo dopo aver assunto un antibiotico. A descrivere il caso clinico della donna sono stati due medici - facebook.com facebook