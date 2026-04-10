Il 18 aprile, dalle 10 alle 17, medici, Lions e Misericordia si riuniscono in piazza per una giornata dedicata alla prevenzione medica, alla solidarietà e alla tutela dell’ambiente. L’evento prevede servizi di screening e consulenze gratuite rivolte alla popolazione, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita più sano e rispettoso del pianeta. La manifestazione si svolge in un clima di collaborazione tra le diverse realtà coinvolte.

Una giornata dedicata alla prevenzione medica, alla solidarietà e alla tutela del pianeta. Il prossimo 18 aprile dalle 10 alle 17.30, Lucca ospiterà due grandi iniziative promosse dai Lions Club Lucca Host, Antiche Valli Lucchesi e Lucca Le Mura, in stretta collaborazione con la Misericordia di Lucca. Piazza Napoleone sarà il centro dell’evento con “ Medici in Piazza ”, un’occasione unica per i cittadini di accedere a visite mediche e screening totalmente gratuiti. Grazie alla disponibilità di medici specialisti e dei volontari della Misericordia, la prevenzione scende letteralmente in strada per offrire consulenze e controlli a tutta la popolazione, abbattendo le barriere di accesso alle cure. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medici in piazza con Lions e Misericordia. Prevenzione ed ecologia vanno a braccetto

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