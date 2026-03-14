Estate INPSieme Senior 2026 pubblicato il bando | contributi fino a 1.400 euro per i soggiorni estivi dei pensionati tra giugno e ottobre

È stato pubblicato il bando di concorso Estate INPSieme Senior 2026, che prevede contributi fino a 1.400 euro per i soggiorni estivi dei pensionati. Le opportunità includono soggiorni in Italia e all'estero, anche in crociera, tra giugno e ottobre 2026, con rientro obbligatorio entro il 1° novembre. Il finanziamento è destinato a chi desidera trascorrere le vacanze in questo periodo.