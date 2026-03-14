Estate INPSieme Senior 2026 pubblicato il bando | contributi fino a 1.400 euro per i soggiorni estivi dei pensionati tra giugno e ottobre
È stato pubblicato il bando di concorso Estate INPSieme Senior 2026, che prevede contributi fino a 1.400 euro per i soggiorni estivi dei pensionati. Le opportunità includono soggiorni in Italia e all'estero, anche in crociera, tra giugno e ottobre 2026, con rientro obbligatorio entro il 1° novembre. Il finanziamento è destinato a chi desidera trascorrere le vacanze in questo periodo.
Il bando di concorso Estate INPSieme Senior 2026 finanzia soggiorni estivi in Italia e all’estero, compresi soggiorni in crociera, nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con rientro obbligatorio entro il 1° novembre 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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