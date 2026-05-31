Martedì 2 giugno si festeggerà l’ottantesimo anniversario dell’istituzione della Repubblica e della nascita dell’Assemblea Costituente. La data segna il passaggio di otto decenni dall’adozione della legge elettorale approvata circa 80 anni fa. Questa legge ha regolato il sistema di voto e la rappresentanza politica nel paese. La ricorrenza viene ricordata in concomitanza con il periodo in cui si celebrano le elezioni politiche e le iniziative pubbliche legate alla storia repubblicana.

L’anno prossimo andremo a votare e, nonostante l’ausilio delle scienze demoscopiche, nessuno parte con la vittoria in tasca. A questo punto, visto pure che vengono cancellati i collegi uninominali, risorsa per le coalizioni, e che la proposta della destra prevede che se nessuno raggiunge il 42% si va col sistema proporzionale, perché non andarci da subito? La rubrica di Pino Pisicchio Martedì due giugno saranno passati ottant’anni dall’avvento della Repubblica, l’unica e sola, e dell’Assemblea Costituente. Anche i nostri Padri (e nonni) dovettero misurarsi con la legge elettorale che oggi così tanto sembra appassionare i posteri, al punto da cambiarne una ad ogni nuovo governo, o quasi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Phisikk du role – Il velo dell’ignoranza: una legge elettorale di 80 anni fa

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