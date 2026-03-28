Una proposta di legge elettorale sta attirando l’attenzione nel dibattito politico, rappresentando una novità nel settore. La discussione si concentra sui contenuti e sulle modalità di approvazione, senza coinvolgere nomi di figure pubbliche o dettagli specifici. La questione viene affrontata con un linguaggio diretto, evitando interpretazioni o valutazioni soggettive, e mantenendo un tono neutro e informativo.

Non è elegante l’autocitazione, lo so, ed è antipatico lasciar gocciolare qualche schizzo di autobiografismo nell’articolo, a meno di non essere Bruno Vespa, Aldo Cazzullo o Paolo Mieli, impegnati ad incarnare il ruolo di aedi della Storia nazionale. Io farò di meno, però: un lieve peccato, di indole assolutamente veniale, ma solo per riportare a chi legge un dato statistico significativo. Stamattina ho richiamato all’implacabile memoria del mio pc la voce “legge elettorale” nell’elenco dei miei scritti non scientifici. Ebbene, nel periodo tra il 2016 e il 2025 ho trovato 21 articoli dedicati al fatidico tema. Va bene che la cosa m’interessa... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Phisikk du role – Una novità assoluta nel dibattito politico: la legge elettorale!

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