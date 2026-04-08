Lega in piazza per la remigrazione | il Pd si appella al prefetto e al questore per vietare l' incontro

A Milano, il prossimo 18 aprile, è annunciato un evento dei Patrioti europei che sta suscitando reazioni nella politica locale. La Lega ha annunciato di voler organizzare una manifestazione chiamata

Da Palazzo Marino chiedono che non vengano concessi gli spazi per ragioni di ordine pubblico a organizzazioni che non dichiarino esplicitamente il rispetto dei valori antifascisti Il grande evento dei Patrioti europei previsto per il prossimo 18 aprile a Milano sta scaldando gli animi della politica. A Palazzo Marino infuria la polemica, generata dalla sinistra che vorrebbe vietare l’incontro al quale parteciperà anche la Lega. Nelle ultime ore la presidente dell’Aula di Palazzo Marino, Elena Buscemi del Partito democratico, ha presentato un Ordine del giorno nel quale si appella al Prefetto e al Questore di Milano per vietare gli spazi per la manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lega in piazza per la "remigrazione": il Pd si appella al prefetto e al questore per vietare l'incontro Leggi anche: "L’ordinanza è carta straccia". La Lega si appella al prefetto Dopo la tragedia di Crans-Montana, un incontro con prefetto e questore per rafforzare i controlliGALATINA – Controllo ai locali di pubblico spettacolo: presso il teatro Cavallino Bianco di Galatina uno specifico incontro formativo. Temi più discussi: Lega Sardegna in piazza nel weekend per il sì al referendum sulla giustizia; Remigrazione in Duomo, scoppia il caso a Milano: Manifestazione contro la Costituzione, va vietata; La Lega torna in piazza a Fucecchio per parlare di Sicurezza; La Lega torna in piazza a Fucecchio per il contatto diretto con i cittadini. Lega in piazza per la remigrazione: il Pd si appella al prefetto e al questore per vietare l'incontroDa Palazzo Marino chiedono che non vengano concessi gli spazi per ragioni di ordine pubblico a organizzazioni che non dichiarino esplicitamente il rispetto dei valori antifascisti ... ilgiornale.it La Lega torna in piazza a Fucecchio per parlare di SicurezzaLa Lega torna in piazza a Fucecchio dopo il recente referendum sulla riforma della giustizia, che nel territorio ha visto il Sì superare il 49%, ... gonews.it Trapani, il Memorial Professor Antonino Zichichi apre il campionato della Lega Navale Italiana #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Manfredi Potenti: Per la #Lega una parte degli extraprofitti ottenuti dalle imprese energetiche grazie ai rincari di gas e carburante deve essere utilizzata per sostenere famiglie e imprese contro l'aumento dei prezzi. x.com