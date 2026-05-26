Il locale nel centro cittadino è stato chiuso per quindici giorni dal Questore di Arezzo. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato un'elevata presenza di droga al bancone. La sospensione dell’attività avviene ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La serranda è stata abbassata e l’esercizio rimarrà chiuso per due settimane.

Quindici giorni con la serranda abbassata. È il provvedimento disposto dal Questore di Arezzo nei confronti di un esercizio pubblico del centro cittadino, la cui attività è stata sospesa ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La decisione arriva dopo una serie di controlli effettuati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, in due diverse occasioni, hanno riscontrato all’interno del locale la presenza di persone dedite al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio più recente ha portato addirittura all’arresto di un cittadino extracomunitario trovato in possesso di eroina che nascondeva sulla propria persona. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Troppa droga al bancone: il Questore chiude il locale per 15 giorni

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