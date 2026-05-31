Pescara | il Comune arriva su WhatsApp con info e allerte meteo

Il Comune di Pescara ha attivato un nuovo canale su WhatsApp per inviare informazioni e allerte meteo. Per accedervi, non è necessario scaricare altre applicazioni, basta aggiungere il numero ufficiale alla rubrica e iscriversi. Gli utenti riceveranno notifiche riguardanti allerte meteo, aggiornamenti sulla viabilità e altre comunicazioni di interesse pubblico direttamente sul telefono.

? Domande chiave Come si accede al nuovo canale senza scaricare altre applicazioni?. Quali tipi di allerte meteo e comunicazioni riceverai sul telefono?. Come cambierà la gestione delle emergenze per la sicurezza urbana?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio WhatsApp invece delle app ufficiali?.? In Breve Iscrizione tramite funzione Canali nella sezione Aggiornamenti dell'app WhatsApp.. Attivazione notifiche tramite icona campanella per ricevere avvisi meteo e sicurezza.. Servizio integra comunicazioni protezione civile, eventi culturali e news da Palazzo di Città.. Integrazione con l'esistente App comunale per garantire continuità ai servizi digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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