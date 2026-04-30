FVG su WhatsApp | bandi e allerte meteo arrivano via smartphone

Dal 4 maggio, la Regione Friuli Venezia Giulia ha attivato un nuovo canale WhatsApp ufficiale. Attraverso questa piattaforma, vengono inviate agli utenti allerte meteo della Protezione civile e comunicazioni relative a bandi economici. La scelta di utilizzare WhatsApp mira a fornire informazioni tempestive e dirette, facilitando la comunicazione tra le autorità e i cittadini. La regione ha spiegato che il servizio è gratuito e accessibile a tutti gli interessati.

? Cosa sapere Dal 4 maggio la Regione Friuli Venezia Giulia attiva il canale WhatsApp ufficiale.. Il servizio invia allerte meteo della Protezione civile e bandi economici agli utenti.. Dal 4 maggio, la Regione Friuli Venezia Giulia attiverà il proprio canale ufficiale su WhatsApp per inviare aggiornamenti e comunicazioni istituzionali direttamente sugli smartphone dei cittadini, utilizzando anche l’intelligenza artificiale per i contenuti video. La novità è stata presentata attraverso un reel pubblicato su Instagram, in cui un video generato tramite algoritmi di intelligenza artificiale illustra le potenzialità del nuovo servizio. L’obiettivo dell’ente è quello di adottare un linguaggio più vicino alla contemporaneità, sfruttando piattaforme digitali rapide per raggiungere una platea sempre più vasta di utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FVG su WhatsApp: bandi e allerte meteo arrivano via smartphone Notizie correlate AllertaMeteoER, attivo il nuovo canale whatsapp per aggiornamenti quotidiani su bollettini e allerteUn nuovo strumento per essere sempre informati sulla situazione in Emilia-Romagna. L'autobus a portata di smartphone: dal biglietto su WhatsApp al pugno duro contro l'evasionePolitiche per la regolarizzazione dell’accesso ai servizi di tpl attraverso lo sviluppo e l’efficientamento dei canali d’acquisto e la lotta... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pubblicato il bando per l’affidamento della gestione del complesso sportivo Draghicchio di Cologna fino al 2035; Aiccre Fvg, aperti i Bandi Eap e Gemellaggi 2026. I premi alle scuole il 14 maggio in Consiglio Regionale; Udine, Confcommercio chiama a raccolta le imprese: focus su credito, bandi e sicurezza; Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]. Continua l'espansione social della Regione: arriva anche il canale WhatsApp, si parte a giorniIl prossimo 4 maggio sarà attivo il canale ufficiale dell'amministrazione regionale, uno strumento che il governatore Massimiliano Fedriga ha definito al servizio dei cittadini con tante informazioni ... triesteprima.it Agricoltura: Zannier, un milione per tre bandi strategiciLa Giunta approva tre misure del Programma valore agricoltura 2026 per orticoltura, vivaismo viticolo, coltivazioni innovative e filiera pataticola Udine, 17 apr - Con tre bandi, la Regione mette a d ... triesteprima.it WhatsApp 340 868 1407 Ormai lo sappiamo bene come ogni anno aprile è il mese delle nascite per i gattini e puntualmente si trasforma anche nel mese degli abbandoni Questo gattino nero di poche settimane è stato trovato chiuso in un sacchetto di plasti - facebook.com facebook Il gruppo WhatsApp #FASTItalia è uno spazio sicuro dove i #genitori possono confrontarsi, fare domande, raccontare le difficoltà ma anche festeggiare insieme ogni conquista. Commenta il post o scrivici per essere aggiunto. #CureAngelmanNow #Sindro x.com