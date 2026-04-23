AllertaMeteoER attivo il nuovo canale whatsapp per aggiornamenti quotidiani su bollettini e allerte

Da parmatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato attivato un nuovo canale WhatsApp dedicato agli aggiornamenti su bollettini e allerte meteorologiche in Emilia-Romagna. Il servizio chiamato ‘AllertaMeteoER’ permette di ricevere notizie quotidiane sulla situazione meteo nella regione. Il canale si aggiunge ai già esistenti su Telegram e X, e gli utenti possono iscriversi per ricevere le comunicazioni in tempo reale. La direzione ha comunicato la disponibilità dell’opzione anche su WhatsApp.

Un nuovo strumento per essere sempre informati sulla situazione in Emilia-Romagna.Il servizio ‘AllertaMeteoER' è ora disponibile anche su Whatsapp, con un proprio canale dedicato al quale è già possibile iscriversi e che si affianca ai canali già attivi: Telegram e X.L’iscrizione al canale.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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