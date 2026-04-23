AllertaMeteoER attivo il nuovo canale whatsapp per aggiornamenti quotidiani su bollettini e allerte

È stato attivato un nuovo canale WhatsApp dedicato agli aggiornamenti su bollettini e allerte meteorologiche in Emilia-Romagna. Il servizio chiamato ‘AllertaMeteoER’ permette di ricevere notizie quotidiane sulla situazione meteo nella regione. Il canale si aggiunge ai già esistenti su Telegram e X, e gli utenti possono iscriversi per ricevere le comunicazioni in tempo reale. La direzione ha comunicato la disponibilità dell’opzione anche su WhatsApp.

Un nuovo strumento per essere sempre informati sulla situazione in Emilia-Romagna.Il servizio ‘AllertaMeteoER' è ora disponibile anche su Whatsapp, con un proprio canale dedicato al quale è già possibile iscriversi e che si affianca ai canali già attivi: Telegram e X.L’iscrizione al canale.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Ravello, attivo il canale WhatsApp del Comune: informazioni in tempo reale per i cittadiniIl Comune di Ravello ha attivato il proprio canale WhatsApp ufficiale, destinato ai cittadini. Su WhatsApp si potranno vedere gli aggiornamenti di Stato anche dei numeri non salvati: cosa cambiaPresto gli aggiornamenti di Stato del profilo di Whatsapp saranno visibili anche a chi non è in rubrica, purché ci sia stata un'interazione tra i... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Allerte meteo in tempo reale: attivo il nuovo canale WhatsApp di AllertaMeteoER; Protezione civile. Attivo il canale whatsapp di Allerta Meteo ER; AllertaMeteoER: attivo il canale WhatsApp; AllertaMeteoER apre il canale WhatsApp: per i cittadini un ulteriore strumento di informazione. Attivo il nuovo canale WhatsApp di 'Allerta Meteo Emilia-Romagna'(ANSA) - BOLOGNA, 17 APR - Un nuovo strumento per essere sempre informati sulla situazione meteorologica in Emilia-Romagna: il servizio 'Allerta Meteo Emilia-Romagna' è disponibile anche su Whatsapp - ... msn.com ALLERTA METEO ER - CANALE WHATSAPP È attivo il nuovo canale per ricevere allerte meteo e aggiornamenti in tempo reale direttamente sul tuo smartphone. Il servizio si aggiunge ai canali Telegram e X di AllertaMeteoER, con bollettini ufficiali di Arp - facebook.com facebook #AllertaMeteoER Dalle 00:00 del 21/04/2026 alle 00:00 del 22/04/2026 GIALLA per #temporali. bit.ly/4sIBrYE #21aprile #allertaGIALLA x.com