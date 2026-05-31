Gli stipendi della giunta sono stati raddoppiati rispetto ai precedenti, con cifre che superano i 10mila euro mensili complessivi. Nel frattempo, molte famiglie si trovano senza casa, tra sfratti esecutivi e affitti insostenibili. Le nuove retribuzioni sono state calcolate senza specificare i criteri ufficiali, mentre la crisi abitativa si aggrava, con centinaia di nuclei familiari che cercano soluzioni di emergenza.

? Punti chiave Come sono stati calcolati i nuovi compensi della giunta Ferdinandi?. Perché le famiglie perugine affrontano ora una crisi abitativa senza precedenti?. Chi gestirà l'asta dell'ex istituto Fermi con lo sconto previsto?. Come influirà la cartella esattoriale veterinaria sulla salute pubblica locale?.? In Breve Indennità sindaca e assessori parametrata ai presidenti di Regione secondo norme governo Draghi.. Cartella esattoriale da 42.958 euro per controlli veterinari genera contenziosi economici in Umbria.. Asta ex istituto Fermi in strada Lacugnano per oltre 31.500 metri quadrati.. Emergenza abitativa tra sfratti e occupazioni colpisce famiglie nel territorio di Perugia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia: stipendi giunta al doppio e drammi tra sfratti e affitti

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