Ddl Sgomberi sfratti più veloci e meno tempo per pagare gli affitti scaduti | le novità

Il governo ha approvato la scorsa settimana una bozza di legge che introduce modifiche ai tempi e alle procedure per gli sfratti e gli sgomberi. La proposta prevede procedure più snelle per le operazioni di sgombero e una riduzione del tempo a disposizione per il pagamento degli affitti scaduti. La legge riguarda anche l’accelerazione delle procedure legali e la semplificazione delle pratiche amministrative legate a queste operazioni.

Nella bozza del ddl Sgomberi, approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri, c’è il piano per un nuovo procedimento per sgomberi più veloci. Arriva l’ingiunzione di rilascio per finita locazione. Lo scopo è quello di “assicurare la celere liberazione degli immobili oggetto di contratti di locazione conclusi o che stanno per concludersi”, come si legge nella bozza. La bozza prevede una modifica del codice di procedura civile che andrà a sostituire la convalida di licenza per finita locazione. Prevede quindi che il locatore o concedente possa richiedere al giudice, ancor prima della scadenza del contratto, un’ingiunzione di rilascio per finita locazione.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ddl Sgomberi, sfratti più veloci e meno tempo per pagare gli affitti scaduti: le novità Notizie correlate Ddl Sgomberi, sfratti più rapidi e tempi ridotti per gli inquilini morosi: le novità nella bozza di governoTra le novità del ddl sgomberi del governo l'ingiunzione di rilascio per finita locazione. Piano casa, il governo approva anche il ddl sugli sgomberi: «Più veloci gli sfratti e il rilascio degli immobili»Il Piano casa arriva in Consiglio dei ministri e porta con sé anche il dossier sgomberi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Meloni, approvato il ddl sgomberi, gli sfratti saranno più veloci; Piano casa, il governo approva anche il ddl sugli sgomberi: Più veloci gli sfratti e il rilascio degli immobili; Ddl Sgomberi, sfratti più rapidi e tempi ridotti per gli inquilini morosi: le novità nella bozza di governo; Bozza del ddl sgomberi, arriva l'ingiunzione di rilascio per finita locazione. Ddl Sgomberi, sfratti più veloci e meno tempo per pagare gli affitti scaduti: le novitàIl decreto punta a velocizzare gli sfratti con sanzioni giornaliere e tempi ridotti per le morosità. Ecco come cambiano le regole di rilascio ... quifinanza.it Ddl Sgomberi, sfratti più rapidi e tempi ridotti per gli inquilini morosi: le novità nella bozza di governoTra le novità del ddl sgomberi del governo l’ingiunzione di rilascio per finita locazione. La nuova procedura accorcia i tempi di esecuzione forzata e riconosce la possibilità di chiedere l’1% del can ... fanpage.it Tra le novità del ddl sgomberi del governo l’ingiunzione di rilascio per finita locazione. La nuova procedura accorcia i tempi di esecuzione forzata e riconosce la possibilità di chiedere l’1% del canone per ogni giorno di ritardo nel rilascio della casa. Tempi rido - facebook.com facebook Ingiunzioni e multe, tempi ridotti per le morosità ed esecuzioni forzate più semplici. Il ddl sgomberi approvato dal governo insieme al Piano casa imprime una vera e propria accelerazione agli sfratti per liberare le case occupate abusivamente. #ANSA x.com