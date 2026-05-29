I conti in tasca alla giunta e alla sindaca di Perugia | gli stipendi

Gli stipendi di sindaci, assessori e presidenti di consiglio comunale sono raddoppiati negli ultimi mesi. La legge di bilancio del 2022, approvata sotto il governo Draghi, ha aumentato le indennità di queste figure. Nel caso di Perugia, la giunta e la sindaca hanno visto crescere i loro compensi rispetto al passato, con cifre che ora risultano più alte rispetto a quelle precedenti.

Sono raddoppiati. Grazie a Mario Draghi, al suo governo e alla legge di bilancio del 2022 i sindaci, gli assessori e i presidenti di consiglio comunali italiani hanno visto lievitare l’indennità. Nel 2022 l’incremento fu del 45%, nel 2023 del 68%. E dal 2024 gli aumenti sono diventati strutturali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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