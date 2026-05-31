A Perugia si sta valutando un intervento urgente per evitare il blocco del mercato e la sospensione delle cessioni. Si sta analizzando quali profili potrebbero essere ceduti per migliorare il bilancio. L’introduzione di un nuovo limite al costo del lavoro potrebbe influenzare le operazioni di mercato e le strategie di assunzione. La situazione richiede decisioni rapide per gestire le implicazioni finanziarie e operative dell’azienda.

? Domande chiave Chi sono i profili che rischiano la cessione per salvare il bilancio?. Come influirà il nuovo limite sul costo del lavoro sul mercato?. Quali sono le conseguenze se la fideiussione da 350 mila euro fallisce?. Perché l'analisi della data room sta bloccando la nuova proprietà?.? In Breve Scadenza Covisoc 1 giugno per limite costo del lavoro al 70% incassi.. Fideiussione da 350 mila euro e tassa 60 mila euro entro 16 giugno.. Vendita necessaria di Gemello, Bacchin e Montevago per generare liquidità immediata.. Taglio contratti pesanti di Dell'Orco, Bartolomei e Canotto per sostenere la rosa.. Perugia, il bivio di Pian di Massiano tra scadenze federali e trattativa ferma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, corsa contro il tempo: rischio blocco mercato e cessione ferma

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