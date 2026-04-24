Corsa contro il tempo A rischio i finanziamenti per i lavori dell’ex Cat

Le autorità stanno cercando di fare in modo che i fondi destinati ai lavori di ristrutturazione dell’ex capannone del Cat siano ancora disponibili, mentre si susseguono le scadenze per completare le operazioni. La questione riguarda la salvaguardia di un’area storica nel quartiere di Avenza, con i lavori che rischiano di essere compromessi se non si rispettano le tempistiche previste. La situazione rimane molto tesa e in fase di definizione.

Corsa contro il tempo per salvare i finanziamenti e restituire ad Avenza uno dei suoi spazi più iconici, l’ex capannone del Cat. Il Comune preme sull’acceleratore per la riqualificazione dell’area ex Cat di via Giovan Pietro per blindare e non perdere i fondi statali dopo la rimodulazione del Pnrr, accettata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri lo scorso marzo. Ma la scadenza è tassativa: i lavori dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2026. Con una determina del settore Lavori pubblici firmata lo scorso 16 aprile, palazzo civico ha ufficializzato l’affidamento dei servizi tecnici necessari per il pieno recupero funzionale della struttura.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corsa contro il tempo. A rischio i finanziamenti per i lavori dell’ex Cat Pregnant & running 4 men chase her, CEO goes crazy after divorce! Notizie correlate Lavori pubblici, è corsa contro il tempoA poco meno di un anno e mezzo dalle prossime elezioni comunali, l’amministrazione comunale di Porto San Giorgio sembra voler imprimere... Leggi anche: Scuola Spinelli, lavori in dirittura. Per la Fermi è corsa contro il tempo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Una corsa contro il tempo per il piccolo Suleman: da Tartus a Bologna per un cuore nuovo -; DI sicurezza, il Sì del Senato e la corsa contro il tempo per votarlo anche alla Camera; Germania, corsa contro il tempo per salvare la megattera; Pallacanestro Reggiana, corsa contro il tempo per Stephen Brown. Dopo il primo bando flop corsa contro il tempo per affidare l’area d’estateGestore cercasi per l’Isola Borromeo, dopo il flop della prima chiamata, cui non si era presentato alcun operatore ... ilgiorno.it Ciserano, fondi Pnrr per la mensa: corsa contro il tempo per i lavori entro agostoAccolto il finanziamento per la riqualificazione della mensa, interventi da 220mila euro da completare entro fine estate ... bergamonews.it Corsa contro il tempo a meno di un mese dalle regate: minoranza all’attacco CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook Il #Levante rientra in corsa e accorcia la classifica: frena il #Villarreal. #Stoccarda gioia ai supplementari x.com