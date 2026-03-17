Pirelli | la corsa contro il tempo per salvare il mercato USA

Il 17 marzo 2026 a Palazzo Chigi si svolge una riunione tra rappresentanti di Pirelli e membri del governo italiano, mentre si discute delle strategie per mantenere la presenza dell’azienda nel mercato statunitense. La conversazione riguarda principalmente le sfide e le opportunità legate alla presenza di Pirelli negli Stati Uniti, con attenzione alle questioni operative e commerciali. La discussione si svolge in un clima di attesa e confronto diretto.

Il 17 marzo 2026, a Palazzo Chigi, si sta giocando una partita cruciale per il futuro industriale italiano. I vertici di Pirelli e i rappresentanti degli azionisti principali, tra cui Sinochem, sono stati ascoltati dall’Ufficio golden power che dovrà pronunciarsi entro il 15 aprile. L’obiettivo è chiaro: rimuovere la partecipazione cinese dal capitale della società per salvare l’accesso al mercato americano, minacciato da nuove restrizioni federali. La scadenza del 17 marzo segna l’inizio della mappatura delle autorità statunitensi sulle aziende con legami cinesi nell’azionariato. Se Pirelli non risolve la questione della proprietà entro pochi giorni, rischia di vedere bloccata la vendita della sua tecnologia Cyber Tyre negli Stati Uniti, un mercato che genera un quinto dei ricavi totali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pirelli: la corsa contro il tempo per salvare il mercato USA Articoli correlati Corsa contro il tempo per salvare un cane caduto in mareGrazie alla collaborazione degli operatori portuali, il personale militare della guardia costiera ha coordinato con successo il recupero e la messa... Leggi anche: Errore Fatale nel Trapianto: la Corsa Contro il Tempo per Salvare il Piccolo Domenico Contenuti e approfondimenti su Pirelli la corsa contro il tempo per... Argomenti discussi: Ineco-Reparto Corse Ram: esordio stagionale nel Ferrari Challenge; FP1 Cina | Pioggia di modifiche, Alonso e Stroll al limite, Hadjar total reset. Flora Tabanelli, campionessa di freestyle: il grave infortunio e la corsa contro il tempo per essere a Milano-CortinaC'è un'atleta che ha già compiuto un'impresa solo riuscendo a partecipare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Parliamo di Flora Tabanelli, giovanissima campionessa di sci freestyle che ha ... corrieredibologna.corriere.it