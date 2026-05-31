Perugia-cessione tutti i nodi da sciogliere Dall’iscrizione alla richiesta di garanzie

Il club di Perugia sta affrontando ancora diverse questioni legate alla cessione, tra cui l’iscrizione e la richiesta di garanzie. La società continua a lavorare su più fronti, ma ancora non si sa se la trattativa in corso procederà o meno. La decisione finale dipende dall’esito delle trattative e dalla loro evoluzione. Non ci sono aggiornamenti su eventuali sviluppi concreti o scadenze imminenti.

In casa biancorossa non si va in vacanza. Il Perugia è infatti al lavoro su più fronti anche se per capire quella che sarà la direzione servirà capire se la trattativa in essere per la cessione andrà avanti oppure no. Dopo l’incontro di giovedì, le parti, i professionisti del Perugia e quelli della controparte (avvocati e commercialisti) hanno lasciato il tavolo della trattativa senza trovare un’intesa. Quali i nodi da sciogliere per riprendere la trattativa? Pare che i potenziali acquirenti del Perugia abbiano chiesto all’attuale proprietà di provvedere all’ iscrizione del Grifo, di onorare gli impegni e le scadenze del 16 giugno, termine perentorio per i pagamenti di stipendi e contributi (fino a maggio) e la presentazione della fideiussione (oltre un milione di euro sul piatto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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