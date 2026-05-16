Roma est torna l' acqua al lago di Castiglione? Espropri progetto e vincoli | tutti i nodi da sciogliere
Dopo quasi vent’anni, torna in discussione il progetto per la rinaturalizzazione del lago di Castiglione, situato nell’area archeologica di Gabii a Roma est. La questione coinvolge diversi aspetti, tra cui gli espropri, i vincoli legati all’area e i fondi disponibili, che al momento sono stati confermati ma ancora non si sa se copriranno l’intero intervento. La ripresa del dibattito si inserisce in un percorso che mira a restituire acqua al lago, un obiettivo che si ripresenta dopo anni di pause e incroci di pratiche amministrative.
I soldi ci sono ma servirà vedere se sono sufficienti. Dopo quasi 20 anni, si torna a parlare della “rinaturalizzazione” del lago Castiglione, nell’area archeologica di Gabii, a Roma est. L’idea è quella di far tornare l‘acqua nel bacino idrico dopo che è stato prosciugato nel 1890 per irrigare i. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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