Il nome di Alisson viene indicato come obiettivo della prossima sessione di mercato, con l’allenatore che ha espresso chiaramente la preferenza. Tuttavia, la dirigenza deve ancora risolvere alcuni ostacoli legati alle risorse disponibili e alle modalità di acquisizione. La trattativa potrebbe richiedere discussioni e accordi tra le parti coinvolte prima di arrivare a una conclusione definitiva.

Alisson Juve, il portiere è il preferito dell’allenatore in vista della prossima stagione, ma la dirigenza dovrà fare uno sforzo per accontentare la richiesta di Spalletti. Il rinnovo di Luciano Spalletti chiarirà in maniera definitiva il futuro della Juventus. La dirigenza sta programmando le prossime mosse per rinforzare l’organico, con il chiaro obiettivo di tornare a vincere immediatamente. Il primo nodo da sciogliere riguarda il portiere, dove si cerca un profilo d’esperienza con il futuro di Perin e Di Gregorio in bilico. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Per quanto riguarda la porta, il preferito del tecnico è Alisson secondo Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juve, è una richiesta di Spalletti ma ci sono due nodi da sciogliere

Articoli correlati

Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagliSpalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

Per l'ingresso dei Tgv francesi nell'alta velocità italiana ci sono ancora diversi nodi da sciogliereL’ingresso dei nuovi treni francesi Tgv nell’alta velocità italiana sembra più complicata di quanto previsto.

Altri aggiornamenti su Alisson Juve

Temi più discussi: Il Liverpool esercita l'opzione per tenersi Alisson, ma la Juve non molla. E ha anche un piano B...; Alisson ha appena rinnovato, ma la Juve lo vuole: lo scenario; Alisson, Kolo Muani e Bernardo Silva: come stanno le cose per la Juventus; Alisson, Rudiger e anche Pellegrini: Spalletti pensa alla sua Roma per rifare la Juve.

Pagina 2 | Da Alisson e Rudiger fino a Bernardo Silva e Kolo Muani: calciomercato Juve, tutti i nomi. E Salah…Il rinnovo di Spalletti chiarirà in maniera definitiva il percorso bianconero. In attacco riparte la ricerca di una punta che sia complementare a Vlahovic: ecco chi è il preferito. Tutte le novità ... tuttosport.com

Alisson, Kolo Muani e Bernardo Silva: come stanno le cose per la JuventusNel VIDEO le possibili mosse della Juventus nel prossimo mercato estivo. Tra i nomi presi in considerazione c’è quello di Alisson, portiere del Liverpool in scadenza nel 2027: i costi sono alti, sopra ... sport.sky.it

Da Alisson e Rudiger fino a Bernardo Silva e Kolo Muani: calciomercato Juve, tutti i nomi. E Salah… - facebook.com facebook

#Alisson #Juve Le ultime novità x.com