Un’immagine condivisa sui social ha provocato un acceso dibattito politico a Perugia, evidenziando problemi di sicurezza nella città. L’immagine mostra un’area pubblica con segni di degrado e trascuratezza, e ha suscitato reazioni tra i rappresentanti politici, alcuni chiedendo interventi immediati. La discussione si concentra sulla gestione della sicurezza urbana e sull’ordine pubblico, con accuse rivolte alle amministrazioni precedenti e richieste di interventi più efficaci. La vicenda ha riacceso tensioni politiche già presenti nel territorio.

A Perugia un’immagine postata sui social “riaccende” la frattura politica che covava da tempo: da un lato una città che chiede più controllo del territorio, più sicurezza nelle periferie e maggiore presenza istituzionale nelle strade; dall’altro una classe dirigente che viene accusata di essere altrove, fisicamente e simbolicamente, proprio quando i nodi vengono al pettine. L’attacco arriva da Futuro Nazionale – Vannacci, che punta il dito contro l’amministrazione comunale guidata da Vittoria Ferdinandi, dopo la diffusione di una foto che ha rapidamente fatto il giro del dibattito politico locale: la sindaca e il delegato alla sicurezza sorridenti in un contesto di movida, tra musica, pubblico e intrattenimento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Perugia balla mentre la sicurezza crolla”: attacco di Futuro Nazionale accende lo scontro politico in città

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