Il comitato del centro storico ha raccolto firme per denunciare diversi problemi, tra cui scarsa illuminazione, carenze nei parcheggi, scarsa pulizia e schiamazzi. La mobilitazione ha portato alla luce le lamentele di residenti e commercianti, che chiedono interventi immediati. La questione ha suscitato reazioni da parte delle autorità, che hanno risposto con dichiarazioni ufficiali. La discussione si è subito accesa nel dibattito politico locale.

Il comitato del centro storico ha raccolto firme per segnalare problemi di illuminazione, parcheggi, pulizia e schiamazzi. La risposta del sindaco Luigi Massa, inviata direttamente ai firmatari tramite lettera, ha però scatenato polemiche politiche. La missiva non è passata dall’esame del Consiglio comunale, suscitando le critiche dell’opposizione. La consigliera comunale Simona Fioravanti (foto) ha reagito con due videomessaggi, accusando il sindaco e la giunta di escludere il Consiglio dal dibattito su temi sollevati dai cittadini. Fioravanti ha sottolineato come il comitato non si sia limitato a indicare criticità, ma abbia anche avanzato proposte concrete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centro, la risposta di Massa accende lo scontro politico

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