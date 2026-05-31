Peroni vola ad Avellino | doppio pass per i Campionati Italiani
Martino Peroni ha vinto due titoli ai Campionati Italiani ad Avellino, partecipando sia alla cronometro che alla prova su strada. Ha ottenuto il successo nella cronometro, segnando il miglior tempo tra i partecipanti. In aggiunta, ha conquistato anche un altro titolo in una specialità diversa, dimostrando versatilità e capacità di competere in più discipline nello stesso evento. La doppia vittoria ha permesso a Peroni di qualificarsi per i prossimi Campionati Italiani.
? Punti chiave Quale cronometro ha segnato il successo di Martino Peroni ad Avellino?. Come ha fatto l'atleta a conquistare due specialità diverse contemporaneamente?. Perché questa prestazione garantisce il pass per la sfida di Grosseto?. Chi ha preparato tecnicamente l'atleta per gestire questa doppia sfida?.? In Breve Cronometro di 57.64 nei 400 metri ostacoli al campo CONI di Avellino.. Atleta dell'Atletica Isernia già qualificato nei 110 ostacoli.. Campionati Italiani Allievi in programma a Grosseto il 27 e 28 giugno.. Versatilità tecnica tra velocità dei 110 ostacoli e resistenza dei 400 metri.. Martino Peroni conquista il pass per i Campionati Italiani Allievi ad Avellino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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