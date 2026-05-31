Peroni vola ad Avellino | doppio pass per i Campionati Italiani

Notizia in breve

Martino Peroni ha vinto due titoli ai Campionati Italiani ad Avellino, partecipando sia alla cronometro che alla prova su strada. Ha ottenuto il successo nella cronometro, segnando il miglior tempo tra i partecipanti. In aggiunta, ha conquistato anche un altro titolo in una specialità diversa, dimostrando versatilità e capacità di competere in più discipline nello stesso evento. La doppia vittoria ha permesso a Peroni di qualificarsi per i prossimi Campionati Italiani.