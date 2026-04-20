Campionati italiani di nuoto doppio oro per la messinese Jasmine Belluso

Ai campionati italiani di nuoto a Cervia, la nuotatrice messinese ha conquistato due medaglie d’oro, offrendo prestazioni di rilievo durante l’evento. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni, con la protagonista che si è distinta nelle sue specialità. La sua vittoria ha attirato l’attenzione sul suo talento e sul successo della squadra regionale.