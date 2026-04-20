Campionati italiani di nuoto doppio oro per la messinese Jasmine Belluso
Ai campionati italiani di nuoto a Cervia, la nuotatrice messinese ha conquistato due medaglie d’oro, offrendo prestazioni di rilievo durante l’evento. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni, con la protagonista che si è distinta nelle sue specialità. La sua vittoria ha attirato l’attenzione sul suo talento e sul successo della squadra regionale.
Prestazione eccezionale per l’atleta Jasmine Belluso, protagonista assoluta ai campionati italiani di nuoto disputati a Cervia. La giovane nuotatrice ha gareggiato nelle specialità dei 50 metri dorso e 50 metri rana, conquistando due medaglie d’oro e firmando due nuovi record di categoria.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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