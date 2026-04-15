Nuoto Michele Lamberti trionfa anche nei 100 dorso ai campionati italiani e strappa il pass per gli Europei

Nella seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026, si è conclusa la gara dei 100 dorso maschili nella piscina di Riccione. Michele Lamberti ha vinto la finale, ottenendo il miglior tempo e qualificandosi per gli Europei. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti, con i risultati che hanno determinato le posizioni finali di questa prova.

Prosegue il pomeriggio della seconda giornata di finali dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, è da poco calato il sipario sull’ultimo atto dei 100 dorso maschili. In assenza di Thomas Ceccon, il titolo nazionale è stato conquistato da Michele Lamberti, il dorsista nettamente più in condizione in queste due giornate iniziali. Per il classe 2000 è il secondo successo dopo la vittoria nei 50 dorso con record italiano. Lamberti ha preso il sopravvento sugli avversari nella vasca di ritorno, firmando il crono di 53.79 e strappando automaticamente il pass per gli Europei di Parigi in programma ad agosto. Il bresciano aveva già dato dimostrazione della sua competitività in mattinata quando con Daniele Del Signore aveva siglato il miglior tempo ex aequo (54.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Michele Lamberti trionfa anche nei 100 dorso ai campionati italiani e strappa il pass per gli Europei Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Attesa per Pilato e QuadarellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Quadarella a Parigi, delude PilatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Michele Lamberti parte con il botto agli Assoluti di nuoto: vince i 50 dorso con il record italiano; Assoluti Unipol 2026. Giorno 1 (PM). RI Michele Lamberti: 50 dorso (24.38). Tutti i podi.; Michele Lamberti: Questo record italiano nei 50 dorso ha un sapore speciale; Assoluti Riccione: Michele Lamberti da record nei 50 dorso, superato Ceccon. Nuoto, Michele Lamberti trionfa anche nei 100 dorso ai campionati italiani e strappa il pass per gli EuropeiProsegue il pomeriggio della seconda giornata di finali dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, è da poco calato il sipario ... oasport.it Michele Lamberti: Questo record italiano nei 50 dorso ha un sapore specialeSubito spettacolo e tempi di rilievo ai Campionati Italiani di nuoto in vasca lunga di Riccione, dove a prendersi la scena è stato Michele Lamberti, ... oasport.it Si comincia con il botto E con il nuovo record italiano di Michele Lamberti nei 50 dorso in 24”38. . . #assoluti #campionatiitaliani #federnuoto facebook Assegnati i primi 7 titoli italiani agli Assoluti di Riccione di nuoto, con relativi pass per gli Europei di Parigi Tra i risultati più importanti abbiamo la vittoria, con nuovo record italiano, di Michele Lamberti nei 50 dorso. Quadarella domina negli 800 sl, mentr x.com