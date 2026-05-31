pericolo rossoverde

Durante le proteste sul tratto dell’Autostrada del Brennero, si sono verificati attacchi alle centraline delle Ferrovie nello stesso territorio. Le autorità hanno fermato anche alcuni treni, causando blocchi sulla rete ferroviaria. Nessun ferito segnalato. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione, mentre le indagini sono in corso. La situazione ha causato disagi ai pendolari e alle operazioni di trasporto nella zona.

Nel giorno delle proteste contro il traffico sull’Autostrada del Brennero, attacco terroristico alle centraline Fs nel Veronese: bloccati pure i treni. I sospetti sugli ambientalisti «radicali» e sugli anarchici. Un’alleanza magari non voluta però ad alto rischio. E a Firenze Avs ed ecologisti tifano espressamente per l’esproprio delle case sfitte. La conquista più importante dell’Unione europea è la caduta delle barriere. Nei Paesi che appartengono alla Ue non sono più necessarie le dogane e ogni cittadino può circolare liberamente, e anche le merci transitano senza ostacoli. Ma ai Verdi tutto ciò non piace. O per lo meno: a parole sono favorevoli all’unificazione e agli Stati Uniti d’Europa, ma poi in pratica vorrebbero limitare il flusso di auto e camion. 🔗 Leggi su Laverita.info

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