Mogliano arrestati due fratelli | rissa per una donna e feriti

Due fratelli sono stati arrestati a Mogliano dopo una rissa che è degenerata in una sparatoria. La lite, scoppiata nei pressi di un liceo, ha coinvolto anche un terzo uomo, anche lui ferito durante lo scontro. Le forze dell’ordine hanno identificato i due fratelli come protagonisti principali dell’accaduto, mentre le circostanze che hanno portato alla sparatoria sono ancora oggetto di indagine.

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? Punti chiave Come sono riusciti i due fratelli a scatenare una sparatoria?. Chi è il terzo uomo coinvolto nella rissa vicino al liceo?. Perché la lite per una ragazza è finita con feriti gravi?. Cosa accadrà ora al terzo indagato davanti al giudice?.? In Breve Scontri avvenuti il 10 novembre in via Italo Svevo vicino al liceo Berto.. Tre feriti tra cui un 35enne di Mestre e uno di Venezia.. Un 34enne senza fissa dimora ferito da lame ha sparato contro auto in sosta.. Reati contestati includono tentato omicidio e rissa aggravata per i due fratelli.. I carabinieri del nucleo investigativo di Treviso hanno arrestato due fratelli di origini albanesi residenti a Mestre in relazione alla sparatoria avvenuta lo scorso 10 novembre in via Italo Svevo a Mogliano Veneto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mogliano, arrestati due fratelli: rissa per una donna e feriti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mega rissa a bastonate e sprangate per una donna: tutti all’ospedale, 7 arrestatiReggio Emilia, 31 marzo 2026 – Si sono dati appuntamento ieri in tarda sera in un luogo isolato nelle campagne di Novellara, nella Bassa, per... Rissa familiare per un caricabatterie: arrestati tre fratelli in provincia di NapoliViolenza a Casoria in provincia di Napoli, arrestati tre fratelli per una rissa scatenata da una faida per un caricabatterie. Argomenti più discussi: Mogliano, rissa con coltelli e pistola: tre fratelli arrestati; Rissa nel parcheggio con coltelli e pistola: arrestati tre fratelli. Mogliano, sparatoria e coltellate in centro: presi tre fuggitivi della banda rivaleMOGLIANO - Uno è in carcere, un altro è stato ristretto ai domiciliari, per il terzo si aspetta l'interrogatorio preventivo, poi anche per lui ... ilgazzettino.it Brescia, gemelli di 23 anni arrestati per maltrattamenti in famiglia: cosa facevanoDue fratelli gemelli di Brescia arrestati per maltrattamenti in famiglia: reiterate condotte violente, ammonimento e invito alla riabilitazione. virgilio.it