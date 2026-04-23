10mila euro in contanti e oltre due chili di cocaina | arrestati due fratelli
Due fratelli sono stati arrestati durante un'operazione congiunta tra la guardia di finanza di Firenze e Pisa. Durante le verifiche sono stati sequestrati 10.000 euro in contanti, più di due chili di cocaina e un revolver con matricola abrasa. L’indagine ha riguardato le principali piazze di spaccio della Toscana, con particolare attenzione alla zona di Firenze. I due uomini sono stati portati in caserma per le formalità di rito.
Un'operazione della guardia di finanza di Firenze e Pisa ha portato nelle scorse ore al sequestro di una pistola revolver con matricola abrasa, 10mila euro in contanti e oltre 2 chili e duecento grammi di cocaina, destinati alle principali piazze di spaccio della Toscana, Firenze inclusa.In.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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