Juan Jesus è il nome nuovo per la difesa della Juve Spalletti ha dato il suo via libera | cosa serve per chiudere l’affare
La Juventus sta valutando l'acquisto di Juan Jesus come rinforzo per la difesa. L'allenatore ha dato il suo assenso alla trattativa. Per concludere l'affare, sono necessari accordi tra i club e definizione delle condizioni contrattuali. La società sta lavorando per finalizzare l'operazione, che potrebbe portare il difensore a vestire la maglia bianconera nelle prossime settimane.
di Francesco Spagnolo La Juve prosegue la ricerca di rinforzi e uno dei nomi valutati è quello di Juan Jesus, che Spalletti ha allenato sia a Roma che a Napoli. Le manovre di mercato per rinforzare il reparto arretrato della Vecchia Signora entrano nel vivo. Con la necessità di puntellare la rosa a disposizione del tecnico, la dirigenza bianconera sta valutando attentamente diverse occasioni low-cost. Il profilo che sta guadagnando rapidamente quota nelle ultime ore, come riferito dal Corriere dello Sport, è quello del centrale brasiliano Juan Jesus. Il difensore ex Inter rappresenta una ghiotta opportunità di mercato, considerando la sua imminente situazione contrattuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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