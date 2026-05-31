La Juventus sta valutando l'acquisto di Juan Jesus come rinforzo per la difesa. L'allenatore ha dato il suo assenso alla trattativa. Per concludere l'affare, sono necessari accordi tra i club e definizione delle condizioni contrattuali. La società sta lavorando per finalizzare l'operazione, che potrebbe portare il difensore a vestire la maglia bianconera nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo La Juve prosegue la ricerca di rinforzi e uno dei nomi valutati è quello di Juan Jesus, che Spalletti ha allenato sia a Roma che a Napoli. Le manovre di mercato per rinforzare il reparto arretrato della Vecchia Signora entrano nel vivo. Con la necessità di puntellare la rosa a disposizione del tecnico, la dirigenza bianconera sta valutando attentamente diverse occasioni low-cost. Il profilo che sta guadagnando rapidamente quota nelle ultime ore, come riferito dal Corriere dello Sport, è quello del centrale brasiliano Juan Jesus. Il difensore ex Inter rappresenta una ghiotta opportunità di mercato, considerando la sua imminente situazione contrattuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juan Jesus è il nome nuovo per la difesa della Juve, Spalletti ha dato il suo via libera: cosa serve per chiudere l’affare

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