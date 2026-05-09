Katia Follesa Patty Pravo Riccardo III Villaggio pugliese e bollicine | il week-end in città

Nel fine settimana a Bergamo si svolgono numerosi eventi e iniziative. Tra gli appuntamenti in programma ci sono spettacoli, mostre e incontri culturali. La città si anima con eventi dedicati alla musica, alla storia e alla gastronomia, attirando residenti e visitatori. Diverse attività si concentrano nel centro storico e nelle aree più frequentate, offrendo occasioni di svago e intrattenimento per tutti i gusti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano Katia Follesa alla ChorusLife Arena (sabato) e Patty Pravo alla ChorusLife Arena (domenica), lo spettacolo “Riccardo III” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, il Festival Orlando, il villaggio pugliese “La Puglia che ti piglia” al Parco Goisis e il Luna Park a Borgo Palazzo. Da annotare, inoltre, l’evento Bolle-Sparkling Wine Experience” a ChorusLife, la mostra “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna” all’Accademia Carrara, la presentazione del libro “In punta di piedi” del professor Giuseppe Remuzzi con ospite Beppino Englaro alla Sala Gramsci (sabato), il “Concerto per l’Europa” alla chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano (sabato), la nuova giornata di “Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli” e altro ancora.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Patty Pravo compie 78 anni: “Portarla a Terni significa regalare alla città un’emozione unica”“Una leggenda che continua a emozionare, sorprendere e ispirare, ieri come oggi”. Katia Follesa a Bergamo: il debutto solista che sfida i pregiudizi? Cosa sapere Katia Follesa debutta con lo spettacolo No vabbè mi adoro sabato 9 maggio a Bergamo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Katia Follesa, Patty Pravo, Riccardo III, Villaggio pugliese e bollicine: il week-end in città; Eventi di Lunedì 4 Maggio 2026 Provincia di Bergamo; Eventi di Mercoledì 6 Maggio 2026 Provincia di Bergamo; Eventi di Giovedì 7 Maggio 2026 Provincia di Bergamo. Katia Follesa, Patty Pravo, Riccardo III, Villaggio pugliese e bollicine: il week-end in cittàSono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano Katia Follesa alla ChorusLife Arena (sabato) e Patty Pravo alla ChorusLife Arena (domenica), lo spett ... bergamonews.it Katia Follesa senza filtri: Abbiamo toccato il fondo, la verità sulla separazione da Angelo PisaniKatia Follesa racconta la separazione da Angelo Pisani: crisi, rinascita e rapporto oggi senza rancore insieme alla figlia Agata. rumors.it ma io scopro ora che Katia Follesa e Beppe di Mare Fuori stanno insieme boooo x.com