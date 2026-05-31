All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. L’estate si avvicina a grandi passi, con qualche incertezza sullo sfondo per quanto riguarda voli e destinazioni, come sanno bene tutti quelli che devono ancora prenotare le proprie vacanze. Il risultato? A vincere è un turismo sempre più slow, fatto di destinazioni a corto raggio. Già, in questo incertissimo 2026 è proprio questa una delle strategie più intelligenti, per spendere meno e vivere un’estate più autentica e rilassata. A sottolinearlo è anche il... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché quest'anno la tua vacanza in Sicilia dovrebbe partire proprio da Trapani

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Ma perché tua figlia dovrebbe pensarti anche solo un minuto?Una conversazione tra due amiche si concentra sulla percezione dei figli nei confronti dei genitori.

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