Una conversazione tra due amiche si concentra sulla percezione dei figli nei confronti dei genitori. Una delle due si chiede perché sua figlia dovrebbe pensare a lei anche solo un minuto, mentre l’altra racconta di come trovi significato e morale in ogni storia che le narra, anche se la sua rappresentazione di sé stessa è quella di una persona poco intelligente. La scena mostra un confronto diretto tra le due, senza giudizi o interpretazioni.

Come nelle parabole, la mia amica trova il messaggio e la morale in ogni cosa che le racconto. Nella sua rappresentazione del mondo io faccio sempre una figura da cretina: ma perché mai una diciannovenne dovrebbe ricordarsi di avvisarti di quello che fa? Tu la avvisi di quello che fai? Ma perché dovrebbe pensare a te anche solo un minuto? La mia banalissima risposta: finché vive in casa mia, deve avvisarmi. Che vergogna, ho pensato mentre inviavo. Ma mi tremavano ancora un po’ le mani e non ho avuto la prontezza di cancellare il messaggio. La parabola è questa, ma con una premessa: l’unica regola che mia figlia deve seguire è AVVERTI. Avverti se non torni a cena, avverti se decidi di non dormire a casa, avverti se fai tardi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ma perché tua figlia dovrebbe pensarti anche solo un minuto?

Articoli correlati

Buoni propositi già falliti? Non è colpa tua, ma del ritmo delle stagioni (e lo conferma anche Kate Middleton): ecco perchéSe gli animali sono ancora in letargo, perché ci ostiniamo a correre alle 5 di mattina? Siamo quasi a metà gennaio: come sta andando con i buoni...

Leggi anche: Perché il debito comune per l’Ucraina è (anche) una vittoria italiana. Parla Minuto Rizzo

Lone Martial Artist Storms Enemy Camp! Defeats All Unarmed And Is Hunted

Tutti gli aggiornamenti su figlia dovrebbe

Discussioni sull' argomento Perché un padre di cinque figli racconta la storia rivelatrice della vita di Judy Blume; Famiglia nel bosco, la videochiamata della mamma separata dai bambini. Il padre nella casa famiglia. Roccella e Salvini criticano i giudici; Deve rientrare da Londra per curare la leucemia: Ma se va in quarantena perde il lavoro; Perché Una battaglia dopo l’altra dovrebbe vincere l’Oscar per il miglior movie.

Ma perché tua figlia dovrebbe pensarti anche solo un minuto?Come nelle parabole, la mia amica trova il messaggio e la morale in ogni cosa che le racconto. Nella sua rappresentazione del mondo io faccio sempre una figura da cretina: ma perché mai una ... ilfoglio.it

Buongiorno e spero potete consigliarmi. Mia figlia si trova in Australia e dovrebbe, al piu' presto possibile, vendere una macchina che hanno acquistato in Australia. Per motivi di salute devono rientrare prima. Chi potrebbe o dove rivolgersi per la vendita, tutta l - facebook.com facebook