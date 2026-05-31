La Juventus valuta di confermare in rosa un attaccante che ha appena concluso la sua prima stagione con risultati insoddisfacenti e con un passato al Lille. I numeri della stagione appena terminata sono stati considerati deludenti, ma la società potrebbe mantenere fiducia nel giocatore. La permanenza potrebbe essere motivata anche dalla sua esperienza internazionale e dalla giovane età, che permetterebbe di sviluppare ulteriormente il suo potenziale. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni tecniche e dalle strategie di mercato della società.

di Luca Fioretti L’attaccante reduce da una prima stagione complicata: i numeri deludenti e il precedente al Lille invitano alla pazienza della piazza. Il futuro di Jonathan David rappresenta uno dei più grandi enigmi dell’estate in casa Juventus. Dopo essere sbarcato a Torino a parametro zero durante la scorsa estate, l’attaccante ha vissuto una prima annata estremamente complicata, scatenando un inevitabile dibattito tra i tifosi: è un profilo da trattenere o da cedere? Le statistiche stagionali fotografano un rendimento decisamente al di sotto delle attese per un giocatore del suo enorme calibro. In Serie A ha collezionato 35 partite complessive, mettendo a referto soltanto 6 gol e 3 assist, mentre il suo cammino in Champions League si è chiuso con 9 apparizioni, 2 reti e 1 assist. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perché la Juventus farebbe bene a confermare in rosa David: tutti i motivi che possono portare alla permanenza

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