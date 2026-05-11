Rugani non rientra più nei piani della Juventus e potrebbe lasciare il club. Tuttavia, una sua eventuale permanenza potrebbe comunque rappresentare un'opzione per la squadra, anche se non è chiaro se ci siano concrete possibilità di un suo riscatto o di un trasferimento. La situazione del difensore si inserisce in un contesto di valutazioni interne alla società, che dovranno decidere come gestire il suo futuro.

di Francesco Spagnolo Rugani, il giocatore non rientra nei piani della Juventus. Ma una sua permanenza potrebbe dare una mano importante ai bianconeri. Il motivo. Il calciomercato estivo si avvicina e, in casa bianconera, uno dei nodi principali da sciogliere riguarda il reparto difensivo. Tra i nomi che circolano con insistenza nelle ultime ore c’è quello di Daniele Rugani, centrale di difesa che sta per concludere la sua esperienza lontano dall’Allianz Stadium. Nonostante le aspettative iniziali, le strade del calciatore e del club viola sembrano destinate a separarsi in modo definitivo al termine dell’attuale campionato. La notizia che sta rimbalzando tra gli addetti ai lavori è ormai certa: Rugani non verrà riscattato dalla Fiorentina.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rugani, lontano riscatto da parte della Fiorentina: i possibili motivi di una sua permanenza alla Juventus

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