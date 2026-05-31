Perché il terremoto in casa Liverpool avvicina Alisson alla Juve

Da gazzetta.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il portiere brasiliano, attualmente in forza al Liverpool, ha deciso di comunicare al nuovo allenatore che non farà più parte della squadra. La decisione deriva dalla sua convinzione che il suo ciclo sia terminato e dalla volontà di cambiare ambiente. La sua situazione è complicata da un problema con Slot, che limita la sua partecipazione alle attività di squadra. La sua intenzione è quella di trovare una nuova destinazione, con l’interesse di alcune squadre italiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un terremoto, all'improvviso, che sconvolge Liverpool, ma che può avere ripercussioni anche a Torino (e Milano). L'addio di Arne Slot alla panchina dei Reds, con la fortissima candidatura di Andoni Iraola per sostituirlo, non apre solo la possibilità per il Milan di sondare la disponibilità del tecnico olandese per la prossima stagione, ma ridà speranza alla Juve (e soprattutto a Spalletti) di riuscire a portare Alisson alla Continassa. Una trattativa imbastita da mesi e che sembrava ben indirizzata, ma che nelle ultime settimane aveva subito un brusco stop a causa della reticenza del Liverpool a dare il via libera al portiere brasiliano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

perch233 il terremoto in casa liverpool avvicina alisson alla juve
© Gazzetta.it - Perché il terremoto in casa Liverpool avvicina Alisson alla Juve
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Alisson alla Juve? Quanto guadagna il portiere brasiliano nel LiverpoolRecentemente si è parlato di un possibile trasferimento del portiere brasiliano dal Liverpool alla Juventus.

Alisson alla Juve: i bianconeri continuano a spingere, ma il Liverpool deve fare questo per sbloccare la trattativaLa Juventus continua a insistere per portare in squadra il portiere brasiliano, mentre il club inglese richiede alcune condizioni prima di chiudere...

Argomenti più discussi: Il Liverpool esonera Slot, Iraola in pole per sostituirlo dopo il no al Milan; Liverpool, divorzio con Slot: Iraola in pole per sostituirlo; Terremoto a Liverpool, esonerato Slot. E ora che succederà con Jones?; UFFICIALE - Terremoto a Liverpool, fuori Slot. Che accadrà con Jones?.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web