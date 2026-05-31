Perché il terremoto in casa Liverpool avvicina Alisson alla Juve
Il portiere brasiliano, attualmente in forza al Liverpool, ha deciso di comunicare al nuovo allenatore che non farà più parte della squadra. La decisione deriva dalla sua convinzione che il suo ciclo sia terminato e dalla volontà di cambiare ambiente. La sua situazione è complicata da un problema con Slot, che limita la sua partecipazione alle attività di squadra. La sua intenzione è quella di trovare una nuova destinazione, con l’interesse di alcune squadre italiane.
Un terremoto, all'improvviso, che sconvolge Liverpool, ma che può avere ripercussioni anche a Torino (e Milano). L'addio di Arne Slot alla panchina dei Reds, con la fortissima candidatura di Andoni Iraola per sostituirlo, non apre solo la possibilità per il Milan di sondare la disponibilità del tecnico olandese per la prossima stagione, ma ridà speranza alla Juve (e soprattutto a Spalletti) di riuscire a portare Alisson alla Continassa. Una trattativa imbastita da mesi e che sembrava ben indirizzata, ma che nelle ultime settimane aveva subito un brusco stop a causa della reticenza del Liverpool a dare il via libera al portiere brasiliano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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