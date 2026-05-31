Perché il terremoto in casa Liverpool avvicina Alisson alla Juve

Notizia in breve

Il portiere brasiliano, attualmente in forza al Liverpool, ha deciso di comunicare al nuovo allenatore che non farà più parte della squadra. La decisione deriva dalla sua convinzione che il suo ciclo sia terminato e dalla volontà di cambiare ambiente. La sua situazione è complicata da un problema con Slot, che limita la sua partecipazione alle attività di squadra. La sua intenzione è quella di trovare una nuova destinazione, con l’interesse di alcune squadre italiane.