Recentemente si è parlato di un possibile trasferimento del portiere brasiliano dal Liverpool alla Juventus. Si conoscono gli aspetti relativi al suo contratto attuale, che prevede un ingaggio elevato, e si discute sulla possibilità che possa ridurre le proprie richieste economiche. La trattativa tra le parti coinvolge vari aspetti contrattuali, mentre i dettagli sulle cifre esatte del suo stipendio sono stati resi noti dai media.

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© Juventusnews24.com - Alisson alla Juve? Quanto guadagna il portiere brasiliano nel Liverpool

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Alisson alla Juve, il colpaccio del portiere brasiliano può concludersi solamente in questo caso. Ecco qualedi Redazione JuventusNews24Alisson alla Juve, il colpaccio del portiere brasiliano può concludersi solamente a queste condizioni.

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