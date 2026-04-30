Alisson alla Juve | i bianconeri continuano a spingere ma il Liverpool deve fare questo per sbloccare la trattativa

La Juventus continua a insistere per portare in squadra il portiere brasiliano, mentre il club inglese richiede alcune condizioni prima di chiudere la trattativa. La società torinese ha manifestato interesse e sta facendo pressing, ma finora non ci sono stati sviluppi definitivi. La trattativa tra le due parti dipende da una richiesta specifica del Liverpool, che deve essere soddisfatta affinché l’accordo possa andare avanti.

di Angelo Ciarletta Alisson alla Juve: la società torinese continua a spingere per il portiere brasiliano, ma il Liverpool deve fare questo per sbloccare l’affare. La Juve accende i riflettori sul mercato dei portieri per rinforzare il proprio reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club bianconero continua a monitorare con estremo interesse Alisson. MERCATO JUVE LIVE La dirigenza è decisa a inserire in rosa un profilo dotato di un curriculum internazionale di primissimo piano per blindare la porta in vista delle prossime competizioni. L’operazione però resta legata alla disponibilità del Liverpool. Affinché il trasferimento si concretizzi, è necessario che il club inglese apra a un addio quasi a parametro zero per il brasiliano.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson alla Juve: i bianconeri continuano a spingere, ma il Liverpool deve fare questo per sbloccare la trattativa Notizie correlate Retegui Juventus, il suo nome è sul taccuino della società. Ma per sbloccare la trattativa il calciatore deve fare questodi Redazione JuventusNews24Retegui Juventus, il suo nome è sul taccuino della società. Bernardo Silva Juve, per sbloccare la trattativa il centrocampista lusitano deve fare questa cosadi Angelo CiarlettaBernardo Silva Juve, per sbloccare la trattativa il centrocampista del Manchester City deve fare questo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Juventus-Alisson, accordo verbale: l'agente del portiere atteso in Italia; Juve-Alisson, la trattativa avanza: l'agente del brasiliano è atteso in Italia. Summit in vista; Alisson apre alla Juventus, il sogno può diventare realtà. Lo scenario; In Inghilterra sicuri: Alisson ha già detto sì alla Juve. Il Liverpool si infuria e pensa a Di Gregorio. Dall'Inghilterra sono sicuri: Alisson andrà alla Juve, ma spunta un'alternativaChi sarà il futuro portiere della Juventus rimane ancora un mistero. Alcuni media inglesi sono però sicuri dell'arrivo di Alisson in Serie A. juvenews.eu Alisson si avvicina alla Juventus, anche Jorge Mendes si è messo in mezzoLa porta della Juventus rischia di diventare uno dei tavoli più caldi del prossimo mercato. Non per una semplice suggestione, ma perché dall’Inghilterra ... juventusnews24.com MERCATO JUVE: ALISSON E BERNARDO SILVA IN POLE POSITION - facebook.com facebook #Juventus, pronto un triennale da 4,5 milioni per #Alisson: quanto chiede il #Liverpool x.com