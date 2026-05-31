Perché il Milan pensa a Rangnick? Ecco qualche dettaglio

Il Milan sta considerando Ralf Rangnick come possibile allenatore o consulente tecnico. La scelta rientra nelle strategie di rafforzamento del club, con l’obiettivo di migliorare la gestione sportiva. La decisione segue discussioni interne e valutazioni sulle competenze del tecnico tedesco. Attualmente, non ci sono comunicazioni ufficiali o accordi definitivi. La dirigenza sta analizzando le opzioni per definire il futuro assetto della squadra.

Non è un segreto che nella lista dei desideri di Ibra e Cardinale per il nuovo corso del Milan ci sia Ralf Rangnick. Non è un segreto che nella lista dei desideri di Ibra e Cardinale per il nuovo corso del Milan ci sia Ralf Rangnick, uomo di calcio e di esperienza che nel frattempo sta preparando il Mondiale con la sua Austria. Ecco l'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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