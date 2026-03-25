Christian Panucci, ex calciatore del Milan, ha commentato alcune scelte della società nel mercato estivo, evidenziando che la squadra attualmente manca di un attaccante centrale. Ha anche osservato che ci sono stati alcuni errori nelle operazioni di mercato, senza però entrare nel dettaglio. Le sue dichiarazioni si concentrano sulle esigenze attuali del club e sulle scelte fatte in passato.

Christian Panucci, ex calciatore del Milan, è stato intercettato dai microfoni di Tuttosport. L'ex rossonero, dopo aver parlato della Nazionale di Gattuso, impegnata nella missione Mondiale, ha voluto spostarsi sul campionato, parlando ovviamente dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Ma se il Milan avesse un nove vero sarebbe più vicino al primo posto di quanto è già oggi? «Il numero nove non manca solo al Milan. Però il Milan, essendo una squadra esperta, avendo giocatori molto pratici che nel momento giusto ti castigano anche senza giocare un bel calcio, è riuscito a farlo notare meno. Ma il numero nove manca anche alla Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Panucci: “Al Milan manca un nove. Hanno fatto qualche errore nel mercato, ecco perchè”

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