Per rimettere davvero ‘la scuola al centro del villaggio’ usciamo dalle ideologie
Due episodi recenti hanno coinvolto la scuola italiana, evidenziando aspetti opposti. In una scuola, un insegnante è stato sospeso dopo aver impedito l’ingresso a uno studente senza certificazione medica. In un’altra, una scuola ha ricevuto fondi straordinari per interventi di edilizia scolastica. Questi eventi mostrano differenze significative nelle modalità di gestione e nelle risposte delle istituzioni, senza coinvolgere dichiarazioni ufficiali o commenti.
Due recenti avvenimenti apparentemente lontani hanno riguardato la scuola italiana illuminandone aspetti contradditori. Il primo è il dibattito circa le scelte governative di ridimensionamento degli Istituti Tecnici e le Indicazioni Nazionali per il secondo ciclo di scuola. La seconda è la visita della Principessa di Galles a Reggio Children, istituto riconosciuto come all’avanguardia mondiale nell’educazione infantile. Due fatti che denotato, il primo, una scarsa volontà di riconoscere alla scuola il suo ruolo educativo e sociale creando, di fatto, una maggiore distanza di valore tra i licei e gli istituti tecnici; il secondo, invece, il grande valore dell’elaborazione e sperimentazione pedagogica italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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