Porti la Filt Cgil rilancia | Rimettere al centro il lavoro

Durante un convegno nazionale tenutosi a Genova, organizzato dalla Filt Cgil e intitolato

Convegno nazionale a Genova sul sistema portuale: al centro ricambio generazionale, sicurezza, formazione e impatto delle nuove tecnologie. Malorgio: "Nelle riforme si parla poco di lavoro". Rixi, "Regole strutturali per stabilità e nuove assunzioni nei porti. Obiettivo: recuperare traffici dal Nord Europa" “Il modello del lavoro portuale passa dalla centralità delle Compagnie” è il messaggio che arriva oggi dal convegno nazionale organizzato dalla Filt Cgil a Genova dal titolo “Lavoro portuale, bene comune. L’importanza dell’articolo 17”. Per il Segretario Generale della Filt Cgil Stefano Malorgio occorre “riaffermare la centralità del lavoro portuale e del pool di manodopera articolo 17 anche di fronte all’avanzare dei cambiamenti che stanno interessando il settore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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