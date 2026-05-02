Festa dei lavoratori i sindacati | Necessario rimettere al centro la dignità del lavoro

In occasione della festa dei lavoratori, i sindacati sottolineano come l’instabilità internazionale abbia ripercussioni anche nel Trentino, influenzando in modo più marcato chi si trova in condizioni di precarietà o vulnerabilità. La dichiarazione mette in evidenza la necessità di ripristinare la centralità della dignità del lavoro, in un momento in cui le conseguenze di situazioni globali si fanno sentire anche sul territorio locale.

“Anche nel nostro piccolo Trentino subiamo gli effetti dell’instabilità del quadro internazionale e non possiamo dimenticare che questi effetti sono particolarmente pesanti per chi è più debole, più precario, più povero”. Sono queste le parole di Andrea Grosselli – segretario provinciale della.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Evviva il #primomaggio. E che sia la festa non solo di chi il lavoro ce l'ha e vuole tenerselo stretto, in un momento difficile. Di chi, in questi anni, ha avuto la sua opportunità. Ma anche il giorno di chi lo cerca e non ha perso la speranza, o di chi lo ha perso e cer x.com