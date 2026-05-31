Per il ’Blasco’ giacche e occhiali firmati dagli stilisti riminesi

Da ilrestodelcarlino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per il tour di Vasco Rossi, sono stati realizzati occhiali e giacche firmati dagli stilisti di Rimini, con i primi personalizzati dal rocker stesso. Questa scelta si ripete in ogni sua tournée, diventando un elemento distintivo e riconoscibile del suo stile. I fan apprezzano questi dettagli unici, che rappresentano un collegamento diretto con l’artista. I capi e gli accessori sono stati mostrati durante le tappe del tour, attirando l’attenzione di chi segue da vicino la scena musicale italiana.

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L’ha fatto di nuovo. Ha fatto per Vasco e i suoi fan quelli che ormai è diventato un ’feticcio’ del popolo del Komandante a ogni tour: gli occhiali personalizzati, griffati dallo stesso rocker. Angelo Di Stefano, il 53enne imprenditore riminese fondatore e titolare di Saraghina, ha lanciato per questo tour la nuovissima linea di occhiali firmata dal ’Blasco’. Che è stato, naturalmente, il primo a indossare gli occhiali. Vasco li ha esibiti venerdì sera nella prova generale, davanti ai 24mila accalcati allo stadio ’Romeo Neri’. E dopo aver attaccato con il primo pezzo, Vado al massimo, li ha lanciati tra il pubblico. "Per forza. – sorride Di Stefano – Questi nuovi occhiali portano la scritta Vado al massimo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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