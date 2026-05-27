Ruba occhiali firmati in un noto negozio di ottica | immagini pubblicate sui social caccia al ladro - VIDEO

Notizia in breve

Un uomo ha rubato un paio di occhiali di lusso dalla vetrina di un negozio di ottica. Le immagini dell’episodio sono state condivise sui social network, contribuendo alla diffusione del video. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di identificare il responsabile. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’episodio o sulle eventuali conseguenze per il ladro.