Cavalli in fuga alle prove del 2 giugno a Roma verifiche su un vigile | quattro feriti e un animale abbattuto

Durante le prove del 2 giugno a Roma, alcuni cavalli sono fuggiti su via Cristoforo Colombo, causando quattro feriti tra militari e un agente di polizia. Un cavallo è stato abbattuto. Sono in corso verifiche su un vigile coinvolto nell’incidente.

Tre militari e una poliziotta sono rimasti feriti nella fuga dei cavalli su via Cristoforo Colombo a Roma. Indagini sui fuochi d'artificio che avrebbero spaventato i cavalli. Sarà ascoltato un agente della polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cavalli in fuga dalle prove del 2 giugno: verifiche in corso sui fuochi sparati da un vigile urbano

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