Per chi ama i thriller calati in contesti storico-sociali del passato recente

Da iodonna.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L EGENDS Genere: crime, commedia Regia: Neil Forsyth. Con Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes, Charlotte Ritchie, Hayley Squires, Douglas Hodge, Aml Ameen, Jasmine Blackborow. Su Netflix Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Le migliori serie Netflix di sempre Inghilterra, 1990. Il dramma dell’eroina attraversa il Paese portandosi via giovani e adolescenti senza distinzione di classe sociale e provenienza geografica. L’ufficio della dogana fatica a contenere l’ingresso degli stupefacenti e la loro diffusione sul territorio nazionale; e così, con il benestare del governo guidato dalla Thatcher, viene istituita una squadra segreta con il compito di infiltrarsi, tra Londra e Liverpool, alla ricerca dei gruppi criminali che gestiscono il traffico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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