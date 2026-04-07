Calciomercato il Milan pensa di riportare a casa un grande protagonista del recente passato

Durante la prossima finestra di mercato, il club rossonero sta considerando il ritorno di un calciatore che ha avuto un ruolo importante in passato. La rosa del team viene valutata per inserire elementi con esperienza e capacità tecniche elevate, in vista della prossima stagione. La strategia mira a rafforzare la squadra con profili di livello, in modo da migliorare le prestazioni complessive.

La stagione segue il suo corso, il Milan è in lotta per la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League (con un occhio sempre a quello che succede al vertice) e, intanto, i dirigenti sono già al lavoro per rinforzare l'organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri in vista dell'annata 2026-2027. Ovvero, la stagione che vedrà il Diavolo giocare nuovamente in Europa e, pertanto, serviranno giocatori di qualità e di esperienza per poter essere realmente competitivi sul doppio fronte fino alla fine. PROSSIMA SCHEDA In questa stagione, vista l'assenza dalle coppe europee, il Milan aveva approntato, nel calciomercato estivo, una rosa piuttosto corta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan pensa di riportare a casa un grande protagonista del recente passato Simonelli: «Bisogna rimboccarsi le maniche per riportare l’Italia ai fasti del passato. Malagò uomo di grande esperienza. Sugli stage dico questo»Mercato Inter, si prepara l’assalto finale a Koné, ma la Roma resiste: no allo scambio con Frattesi, Gasperini indica lui Calciomercato Lazio: stallo... Calciomercato Milan, spunta il nome di Stanic: seguito dal vivo di recenteSebbene il calciomercato estivo sia ancora abbastanza lontano, il Milan - in vista della stagione 2026-2027 - cerca già adesso rinforzi di qualità... CALCIOMERCATO MILAN: TARE SCATENATO! È FATTA PER… Temi più discussi: Milan, torna di moda Zaniolo: l'Udinese lo riscatta a 10 milioni, Allegri ci pensa; Edicola - Conte tentato dal ritorno in Nazionale. Allegri sceglie il Milan; Colpo in attacco del Milan Futuro: in arrivo dal Partizan Andrej Kostic; Calciomercato Bologna, non solo il Milan: tutte le big interessate a Castro. Milan, scambio con l’Atletico: Allegri accontentatoIl Milan potrebbe ragionare su uno scambio con l'Atletico Madrid con Allegri pronto ad essere accontentato. I dettagli ... calciomercatonews.com Milan, svolta sugli esterni: spunta un nome nuovoIl Milan è alla ricerca di un calciatore di assoluto livello ed è spuntato un nuovo profilo per la difesa. Le ultime ... calciomercatonews.com Giancarlo #Marocchi a Sky: “Da come parla Antonio mi sembra che #Conte sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Le sue parole sono un invito alla Federazione a chi sarà il nuovo Presidente: prendetemi e ci penso io…”. #calciomercato x.com Calciomercato.it - facebook.com facebook